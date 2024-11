Si vous avez récemment reçu un email émanant des Notaires de France vous indiquant que vous êtes héritier d'une succession, la prudence est de rigueur.

En effet, une vaste campagne de phishing est à l'oeuvre, exploitant l'identité de l'institution française, afin non pas de vous donner de l'argent, mais de tenter au contraire de vous en subtiliser.

L'email provient d'une adresse légitime d'un notaire inscrit chez Orange, mais ne vous y trompez pas, l'adresse en question a très certainement été piratée et est tombée entre les mains de cybercriminels. Avec le logo officiel des Notaires de France en entête et divers logos ainsi qu'une formulation très solennelle, l'email a tout pour inspirer confiance.

Le message invite la victime à télécharger un dossier intitulé "Droits de succession" permettant ainsi de consulter les documents supposément officiels et confidentiels... À des fins de "sécurité" le fichier n'est disponible que pendant 7 jours à réception de l'email, afin d'encourager la victime à ne pas trop réfléchir...En ouvrant le lien, il est demandé à l'utilisateur de renseigner un identifiant et un mot de passe qu'il ne détient pas... Et peu importe ce que l'on renseigne, un code erreur est renvoyé... Néanmoins, les données saisies sont envoyées vers un bot automatisé sur telegram, et gare à vous si vous avez communiqué un duo d'identifiant et mot de passe d'un de vos autres services...

En cas de réception de ce type de message, il est recommandé de contacter directement le cabinet en question par téléphone afin de s'assurer de la véracité des informations partagées.