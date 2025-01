En matière de montre connectée pour activités en extérieur, la gamme Garmin Instinct a de sérieux atout pour les amateurs de sports en outdoor en rassemblant les fonctionnalités utiles tout en évitant le superflu.

Elle profite d'une conception robuste résistante aux chocs et aux aspersions proposait un affichage monochrome basse consommation lui assurant une belle autonomie, renforcée dans la version Garmin Instinct 2 par une couche supplémentaire sur l'écran assurant une recharge solaire pour ne jamais tomber complètement à court d'énergie.

La nouvelle montre connectée Garmin Instinct 3 présentée au salon CES 2025 de Las Vegas conserve ces points forts et maintient la recharge solaire sur écran monochrome mais propose également désormais une variante avec un affichage AMOLED "très lumineux".

Le changement de technologie d'écran n'affecte pas son autonomie qui reste de 24 jours en mode monde connectée et illimitée pour les versions avec verre solaire.

Garmin Instinct 3, la montre pour sortir des sentiers battus

Le nouveau modèle renforce encore sa lunette par du métal pour assurer une grande durabilité, toujours avec boîtier polymère offrant une certification MIL-STD 810 ainsi qu'une étanchéité jusqu'à 100 mètres de profondeur.

Elle ajoute une lampe de poche LED, de série sur l'ensemble de la gamme, avec trois niveaux d'intensité, effet stoboscopique et lumière rouge pour les vrais baroudeurs.

La montre Garmin Instinct 3 est proposée avec des boîtiers de 45 mm et 50 mm et différents coloris, dont vert d'eau, orange et bleu crépuscule, ainsi qu'un coloris Tropical Pulse en édition limitée.

Montre permettant le suivi d'activité quotidienne et les sessions sportives, elle est aussi un outil pratique pour les randonnées et trek avec sa puce GPS multi-bandes intégrée, son baromètre / altimètre et son compas électronique.

Montre sportive et connectée

Utilisée en combinaison avec l'application Garmin Explore et les fonctions de génération de points d'étapes et la fonction Tracback générant un itinéraire de retour au point de départ, elle peut être un allié précieux sur des terrains difficiles et non balisés.

La montre connectée affiche également les notifications du smartphone compagnon, fournit des recommandations pour des entraînements sportifs personnalisés et l'optimisation des sessions de récupération, tout en pouvant assurer des fonctions de sécurité et d'appel d'urgence en cas d'incident / accident.

La montre connectée Garmin Instinct 3 sera disponible dès le 10 janvier sur le site garmin.com au prix de départ de 449,99 € pour la version avec écran AMOLED et 399,99 € pour le modèle Instinct 3 Solar.

A noter qu'il existe aussi une Garmin Instinct E avec boîtier 40 mm ou 45 mm, version allégée de la Garmin Instinct 3, avec écran monochrome sans verre à recharge solaire, ce qui permet de la proposer à 299,99 € et disponible à partir du 10 janvier 2025.