Le secteur de développement des technologies de l'aéronautique se divise actuellement en deux voies : la première mise sur le développement de l'avion électrique ou au carburant mixte le moins polluant possible, l'autre se penche sur le retour des vols commerciaux hypersoniques abandonnés depuis la mise à la retraite de Concorde.

GE Aerospace vient de réaliser une nouvelle étape importante dans le développement de son nouveau moteur hypersonique avec la réussite d'un premier test.

L'industriel a développé un nouveau moteur mixte qui permettra d'atteindre des vitesses hypersoniques dépassant Mach 5 (5 fois la vitesse du son). Théoriquement, on peut atteindre ces vitesses avec un moteur de type scramjet, mais cela implique que l'aéronef évolue déjà ) Mach 3.

Pour pallier au problème, GE Aerospace a choisi de combiner dans un seul et même moteur un turbomoteur, un moteur à détonation rotative et un scramjet. Sur le papier, le moteur permettrait à lui seul de passer de 0 à plus de Mach 10.

Un test a été mené avec un moteur à combustion à détonation rotative (RDC) et a été capable d'atteindre Mach 3. Ce type de moteur ne brule pas directement le carburant : il mélange l'air et le carburant pour produire des explosions contrôlées dans des tubes. Cela crée une onde de choc pulsée continuellement et génère une poussée. La consommation de carburant est ainsi quasi constante et n'augmente pas proportionnellement à la vitesse, ce qui rend le procédé très économe et permet d'augmenter énormément l'autonomie . Ce premier système permettra de décoller et d'atteindre une vitesse hypersonique avant que le scramjet ne prenne la relève.

GE Aerospace annonce que son système devrait permettre de réaliser entre 5 à 20% d'économies de carburant selon les configurations. L'industriel a annoncé réaliser une expérimentation de son moteur à échelle d'ici 2024.