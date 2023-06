Geekbuying, un revendeur chinois possédant des entrepôts en Europe, fête son anniversaire. À cette occasion, le e-commerçant nous propose une multitude de codes promotionnels afin de nous aider à lutter contre la vie chère tout en s'équipant de matériel dernier cri. La station d'énergie FOSSiBOT F3600 est à l'honneur aujourd'hui, car c'est une première mondiale.

Les codes promo disponibles sont :

50 $ de réduction dès 550 $ d'achat avec le code GKB11ANNI1

25 $ de réduction dès 300 $ d'achat avec le code GKB11ANNI2

10 $ de réduction dès 100 $ d'achat avec le code GKB11ANNI3

5 $ de réduction dès 50 $ d'achat avec le code GKB11ANNI4

Et si vous payez via Paypal ou carte de crédit, vous bénéficierez de 10 $ de remise dès 200 $ d'achat et 15 $ dès 500 $.

Commençons avec la station d'énergie FOSSiBOT F3600. Cette batterie de taille XXL est dotée d'une batterie de 3840 Wh au lithium LiFePO4. Elle peut supporter une puissance de sortie de 3600 W max en courant alternatif. Vous pourrez recharger cet appareil en le branchant sur le réseau de courant de votre maison, mais aussi avec des panneaux solaires (jusqu'à 2000 W) et sur la prise allume-cigare de votre véhicule automobile.

En termes de connectique, vous pourrez brancher jusqu'à 13 appareils simultanément sous réserve que la puissance maximale soutirée ne dépasse pas les 3600 W. Cette station d'énergie est sur roulettes, ce qui la rend facile à transporter, bien que son poids soit conséquent (42 kg).

Cette station d'énergie FOSSiBOT F3600 est vendue 1784 € au lieu de 2804 € avec le code de réduction FOF3600 sur le site Geekbuying. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 10 jours depuis des entrepôts européens.

Cet appareil est également vendu en pack avec des panneaux solaires :







