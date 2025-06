Geekbuying fête ses 13 ans et sort le grand jeu avec une pluie de promos à ne pas manquer ! À l’occasion de cet anniversaire, le site propose des réductions sur de nombreux produits, des ventes flash, des concours et toute une série de codes promo :

Et en bonus, une réduction automatique de 5 € s'applique au moment du paiement (PayPal, carte bancaire ou Google Pay) pour toute commande d'au moins 200 €.

Aujourd'hui, allons voir les vélos électriques Touroll et Eleglide proposés à prix réduit pour l'occasion, avec tout d'abord un focus sur le Touroll MA2.

Il embarque un moteur central de 250 W, capable de délivrer un couple de 70 Nm, idéal pour les côtes, les accélérations franches et les trajets du quotidien. Sa position centrale assure un excellent équilibre et une meilleure traction, tout en optimisant la consommation d’énergie. Grâce à son capteur de couple réactif et à ses 5 niveaux d’assistance (12 à 25 km/h), vous profitez d’un pédalage naturel et adapté à chaque situation.

Il est alimenté par une batterie amovible de 36 V / 13 Ah, offrant jusqu’à 100 km d’autonomie avec une seule charge. Facile à retirer, elle se recharge complètement en 6 à 7 heures et intègre des protections avancées pour garantir durabilité et sécurité au quotidien.

Pour une sécurité renforcée, le MA2 est équipé de freins à disque hydrauliques, bien plus efficaces que les systèmes mécaniques classiques. Ils garantissent un freinage précis et constant, même par temps humide ou sur terrain accidenté.

Côté confort, sa fourche suspendue de 80 mm absorbe efficacement les chocs sur routes irrégulières. Vous pouvez aussi la verrouiller pour optimiser votre pédalage sur les surfaces lisses, comme en ville.

Son cadre à enjambement bas facilite l’accès à la selle, tandis que la potence et la selle réglables permettent d’ajuster parfaitement la position de conduite selon votre morphologie.

Le MA2 intègre également des garde-boue, des pneus de 27,5 pouces, une transmission Shimano à 7 vitesses, un éclairage homologué STVZO et un écran LCD intuitif.

Retrouvez le Touroll MA2 à 839 € grâce au code 13ANNI05 avec livraison gratuite depuis l'UE.



Voici quelques autres vélos électriques à prix réduit pour l'anniversaire Geekbuying :

Eleglide C1 - Bleu à 969 € avec le code 13ANNI05 (moteur central 250W-432W, couple 70 Nm, batterie amovible 36V / 14,5Ah, pneus 27,5", autonomie 150 km, vitesse max 25 km/h, suspension et freins hydrauliques, Shimano 7 vitesses)





(moteur central 250W-432W, couple 70 Nm, batterie amovible 36V / 14,5Ah, pneus 27,5", autonomie 150 km, vitesse max 25 km/h, suspension et freins hydrauliques, Shimano 7 vitesses) Eleglide C2 à 969 € avec le code NNNFREC2 + casque offert (moteur central 250W, couple 75 Nm, capteur de couple intégré, batterie amovible 36V / 13Ah, pneus 26", autonomie 100 km, vitesse max 25 km/h, freins à disque hydrauliques, suspension avec verrouillage, Shimano 7 vitesses)





(moteur central 250W, couple 75 Nm, capteur de couple intégré, batterie amovible 36V / 13Ah, pneus 26", autonomie 100 km, vitesse max 25 km/h, freins à disque hydrauliques, suspension avec verrouillage, Shimano 7 vitesses) Touroll MA1 à 969 € avec le code NNNFRTRMA1 + casque et support de téléphone offerts (moteur central 250W, couple 75 Nm, capteur de couple intégré, batterie amovible 36V / 13Ah, pneus 26", autonomie 110 km, vitesse max 25 km/h, freins à disque hydrauliques, fourche à suspension avec verrouillage, Shimano 7 vitesses)





(moteur central 250W, couple 75 Nm, capteur de couple intégré, batterie amovible 36V / 13Ah, pneus 26", autonomie 110 km, vitesse max 25 km/h, freins à disque hydrauliques, fourche à suspension avec verrouillage, Shimano 7 vitesses) Touroll Urbano 3 à 1 019 € avec le code NNNFRTU3E + casque offert (moteur central 250W, couple 70 Nm, capteur de couple intégré, batterie amovible 36V / 13Ah, pneus 27,5", autonomie 120 km, vitesse max 25 km/h, freins à disque hydrauliques, fourche à suspension avec verrouillage, Shimano 7 vitesses)

