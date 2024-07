Aujourd'hui, on vous présente le mini PC GEEKOM A7, en ce moment à -200 €.

Il offre des performances exceptionnelles grâce à son puissant processeur AMD Ryzen 9 7940HS doté de 8 cœurs, 16 threads et pouvant atteindre une fréquence de 5,2 GHz.

Équipé de 32 Go de mémoire vive DDR5 et d'un SSD PCIe Gen2 x4 de 2 To, il est parfaitement adapté aux tâches exigeantes en stockage, telles que le montage vidéo et les jeux.

Le GEEKOM A7 dispose de deux ports HDMI et d'un port Type-C complet, permettant de connecter jusqu'à quatre écrans 4K ou un écran 8K. Il prend également en charge le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2 et est doté d'un port Ethernet à 2,5 Gb.

Grâce à la prise en charge de DirectX 12 Ultimate, du ray tracing matériel avancé et de l'ombrage à taux variable, le A7 est capable de faire tourner les jeux les plus exigeants avec fluidité, même avec des paramètres graphiques élevés.

Le GEEKOM A7 est à 699 € avec notre code exclusif GNTA7200 au lieu de 899 € sur le site officiel de la marque. Expédition rapide et gratuite depuis l'UE.