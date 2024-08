Voici le mini PC GEEKOM Air 12.

Il est équipé d'un processeur Intel Alder Lake-N100 avec 4 cœurs, 4 threads, avec une fréquence turbo maximale de 3,4 GHz et 6 Mo de cache, complété par un GPU Intel UHD Graphics de 12ème génération.

Il offre 16 Go de RAM DDR5 (4800MT/s) et dispose d'un SSD 2280 M.2 SATA & PCIE Gen 3x 4 de 512 Go extensible jusqu'à 1 To, avec une vitesse allant jusqu'à 3500 Mb/s pour le stockage. Le système de refroidissement efficace génère un faible bruit même à pleine charge.

Grâce aux ports HDMI 2.0, Mini DP 1.4 et USB 3.2 Gen 2, il est possible d'afficher simultanément sur trois écrans avec une résolution allant jusqu'à 8K.

Le Air 12 propose une large gamme de connectiques, incluant un port USB 3.2 Gen 2 à l'avant, deux ports USB 3.2 Gen 2 à l'arrière, un port Type-C avec DP 1.4 à l'arrière, un port Type-C (données uniquement) à l'avant, un lecteur de carte SD, une prise casque 3,5 mm, un port ethernet RJ45 1000 Mbps, un port HDMI 2.0, un port Mini DP 1.4, une entrée DC et enfin un verrou Kensington.

Le mini PC est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, et est livré préinstallé avec Windows 11 Pro

Retrouvez le GEEKOM Air 12 à seulement 239 € au lieu de 299 € grâce au code gnt60air12 qui vous fait bénéficier d'une remise de 60 € sur le site officiel de la marque, avec livraison gratuite et rapide depuis l'entrepôt européen.