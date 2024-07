Microsoft vient d'annoncer l'intégration du service de jeu vidéo en streaming GeForce Now au sein de son écosystème Xbox Game Pass. Cette stratégie fait écho au rapprochement noué lors du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, la marque ayant abordé nombre d'acteurs du Cloud Gaming pour nouer des partenariats divers.

Avec ce geste, Microsoft renforce un peu plus son offre de Cloud Gaming. Mais attention, le GeForce Now reste indépendant et nécessitera un compte payant pour profiter des meilleures conditions de jeu.

Concrètement, il devient possible d'accéder au GeForce Now avec tous les jeux possédés sur le Microsoft Store mais aussi ceux disponibles au sein du PC Game Pass compatibles. Pas la peine de souscrire au Xbox Game Pass Ultimate pour en profiter, le simple PC Game Pass suffit.

Actuellement, Microsoft annonce que 252 jeux du Microsoft Store sont compatibles avec le GeForce Now, qui permet donc d'accéder à ces titres directement depuis un PC, un smartphone, une tablette, ou une console de jeux...

Rappelons que pour profiter des titres du GeForce Now, outre les jeux proposés en accès gratuit, il faut disposer des licences des titres. Par ailleurs, l'accès gratuit limite les sessions de jeu à 1h avec une file d'attente sur les périodes de pointe. Plusieurs formules payantes sont proposées pour profiter d'un accès prioritaire et des meilleures conditions de jeu.