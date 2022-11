Les RTX 4080 de Nvidia arrivent dès demain sur les étals en France, et jusqu'ici peu de magasins en ligne ont déjà référencé les modèles.

Rappelons qu'après avoir présenté 2 versions de cartes RTX 4080 en 12 Go et 16 Go de RAM, Nvidia a changé son fusil d'épaule pour ne plus proposer que sa RTX 4080 16 Go, opérant un changement de nom au passage pour la version allégée qui devrait être proposée prochainement sous la dénomination RTX 4070 Ti.

Quelques Benchmarks ont déjà filtré concernant la carte, avec des scores qui la positionnent au-dessus des précédentes GeForce RTX 3090 Ti, l'ancien fleuron de Nvidia. Mais contrairement aux promesses de cartes plus accessibles, il faut s'attendre à une sévère hausse de tarifs...

Avec un prix de vente conseillé de 1199$ hors taxes pour la RTX 4080 FE, il ne fallait pas s'attendre à ce que les modèles de constructeurs soient très abordables. Une première fuite évoquait ainsi un prix autour de 1600€ pour le modèle le plus abordable proposé par PNY et des tarifs qui flirtent plus largement entre les 1700 et au-delà des 2200€ pour les modèles les plus customisés...

Finalement infomax a référencé les cartes pour la France avec les modèles de PNY, GIGABYTE et ASUS.

La moins chère sera bel et bien celui de PNY avec la RTX 4080 16 GB Verto proposée à 1599€ suivie de la déclinaison VERTO EPIC-X RGB à 1669€ et la XLR8 Gaming VERTO OC à 1729€.

Chez Gigabyte on retrouvera la GeForce RTX 4080 16GB EAGLE OC à 1839€ et la GAMING OC à 1889€.

Enfin chez ASUS, la gamme démarre avec l'ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB OC Edition à 1969€, suivie par l'ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 à 2059€ et la Strix OC à 2129€.

Des prix qui se confirment donc et qui sont loin de faire l'unanimité auprès des joueurs... Avec ces tarifs, la RTX 3090 Ti pourrait s'offrir une nouvelle vie auprès des joueurs.