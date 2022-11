Découvrons les 10 fonctionnalités phares de la plate-forme de communication Gem4me.

Décryptage des messages vocaux

Gem4me vous permet de décrypter les messages audio gratuitement. Pour ce faire, vous devez appuyer sur le bouton de décryptage sur le fichier vocal et le texte apparaît immédiatement. Le service transforme les messages en texte en russe et en anglais, puis, si nécessaire, il peut les traduire dans l'une des 17 langues du traducteur intégré. C'est un service très utile et dont la plupart des utilisateurs ont besoin. D'autres messagers et réseaux sociaux n'offrent pas une telle opportunité ou la fournissent moyennant paiement. Telegram offre bien la possibilité de décrypter les messages vocaux, mais uniquement dans le cadre d'un abonnement premium payant. Par conséquent, l'ajout de cette fonctionnalité augmente considérablement l'attractivité de la plate-forme pour les utilisateurs.

Plate-forme de blog

Une section séparée avec des canaux d'information est intégrée à la plate-forme Gem4me. Dans cette section, vous pouvez maintenir votre blog et attirer des abonnés sans investissement financier grâce à un contenu intéressant. Pour les blogueurs, un éditeur de texte interne est intégré afin que vous puissiez préparer des articles avec mise en forme et images sans quitter la plate-forme. Les auteurs de publications peuvent recevoir des dons des utilisateurs sans commission de la part des développeurs. Pour ce faire, il suffit de laisser vos coordonnées de paiement dans la description du profil.

En outre, dans un proche avenir, une plate-forme publicitaire sera lancée et il sera possible de monétiser le contenu.

C'est une plate-forme prometteuse pour la créativité et les revenus supplémentaires provenant de la gestion du canal.

Vidéoconférences

La possibilité d'organiser des vidéoconférences est utile à la fois dans le travail et pour la communication personnelle. Il n'y a aucune restriction - ni au niveau du temps de la réunion ni concernant le nombre de participants. Formellement, le nombre de participants est limité à mille personnes, mais le besoin de rassembler autant de personnes est extrêmement rare.

L'absence de limite de temps vous permet de prendre votre temps lors des réunions d'affaires importantes et de vous sentir en confiance. Si vous le souhaitez, la réunion vidéo peut être modérée et il est également possible de faire des démonstrations de présentations. Par rapport au service Zoom, qui ne fournit que 40 minutes de visioconférence gratuites, les utilisateurs notent les avantages de la messagerie vidéo illimitée dans leurs commentaires.

Correction des messages envoyés

Pour beaucoup, il est très important de pouvoir corriger un message déjà envoyé. Curieusement, cette option n'est toujours pas disponible sur de nombreux sites de communication, elle n'est même pas disponible sur le messenger le plus utilisé au monde à savoir WhatsApp.

Dans Gem4me, il n'est pas nécessaire de supprimer un message et de le renvoyer pour le modifier - c'est exactement ce que vous devez faire dans WhatsApp. Il suffit de sélectionner l'élément de menu " Modifier " et la modification sera immédiatement effectuée. Cette option est considérée comme nécessaire par les utilisateurs et l'absence de possibilité de modifier le message est considérée comme un grand inconvénient.

Un compte unique pour tous les services

Gem4me est une plateforme multifonctionnelle sur laquelle l'utilisateur peut rapidement basculer entre différents services sans avoir à entrer un login et un mot de passe à chaque fois.

Il suffit de s'inscrire une seule fois sur le service, après quoi toutes les sections seront disponibles pour l'utilisateur, et que ce soit pour publier un nouvel article sur son blog, ou pour acheter un produit sur MarketSpace, vous n'aurez besoin de passer par une autorisation supplémentaire. Cela permet de gagner du temps, ne vous oblige pas à mémoriser des mots de passe inutiles et libère donc les utilisateurs des complications supplémentaires.

Commerce en ligne sur marketplace intégrée

La place de marché MarketSpace est intégrée à la plate-forme Gem4me. Vendeurs et acheteurs parmi l'audience internationale du service communiquent activement quotidiennement sur cette marketplace.

Les entrepreneurs qui ont décidé de s'inscrire en tant que vendeurs sur MarketSpace notent la facilité de créer un compte professionnel en quelques étapes simples. Cela stimule la décision d'ouvrir une entreprise commerciale plus rapidement et d'attirer un nouveau public.

Section séparée pour les canaux

La particularité de la plate-forme de blog dans Gem4me est qu'elle est allouée dans une section séparée. C'est un gros avantage par rapport à Telegram par exemple, où tous les canaux d'une liste de discussion personnalisée sont mélangés à une correspondance personnelle.

Les canaux sont structurés à l'aide de widgets thématiques, où l'utilisateur peut choisir un canal intéressant parmi les publics nouveaux ou populaires. De plus, un fil d'actualité est intégré à la section, qui affiche les nouvelles publications sur les canaux auxquels l'utilisateur est abonné.

Et pour que les recommandations des canaux soient pertinentes pour les intérêts des utilisateurs, lors de la première visite de la section, le système demande à la personne de noter ses préférences.

Pas de limites

Une autre caractéristique de Gem4me est l'absence de limites sur toutes les prestations et tous les services pour les utilisateurs. La plate-forme ne divise pas les utilisateurs en utilisateurs premium et habituels. Tous les utilisateurs enregistrés ont la possibilité d'envoyer des fichiers sans limitation de taille et de vitesse, de s'abonner à un nombre illimité de canaux. Les développeurs n'ont initialement introduit aucune restriction, il n'y a donc aucune raison d'introduire des abonnements payants pour supprimer des restrictions qui n'existent pas.

Tout et pour tous gratuitement

Peu de services peuvent offrir à l'utilisateur des services entièrement gratuits. Sur les sites les plus répandus en termes de nombre d'utilisateurs, tels que VKontakte et Telegram, ces derniers proposent aux utilisateurs une variété de services payants.

Tout utilisateur peut indépendamment étudier et comparer les offres des sites et tirer des conclusions sur l'option qui lui convient et dans quelles conditions. Gem4me est choisi par ceux qui ne veulent pas payer pour les mêmes services qui sont fournis gratuitement sur cette plate-forme.

Format d'écosystème pratique

Chaque jour, les applications avec un large éventail de fonctions deviennent de plus en plus populaires. Il est pratique et déjà habituel pour les utilisateurs de recevoir toute une gamme de prestations au sein d'un seul service. Ces sites connaissent les intérêts de l'utilisateur, donnent des recommandations appropriées et vous pouvez facilement trouver toutes les informations liées à tous les types d'activité - de la correspondance à l'achat de produits. Les écosystèmes deviennent des assistants dans la vie quotidienne de l'homme et, par conséquent, de plus en plus d'utilisateurs font un choix en leur faveur.