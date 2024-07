Arrivée plus tardivement en français, la fonctionnalité dite double-check pour le chatbot IA Gemini est associée à un bouton Google. Sur ordinateur et mobile, elle a pour but de vérifier des réponses et affirmations de Gemini, en sollicitant la recherche Google. Et c'est le chatbot lui-même qui s'y colle.

" Lorsque vous cliquez sur l'icône ' G ', Gemini analyse la réponse et évalue s'il existe du contenu sur le Web pour l'étayer. Quand un résultat peut être évalué, vous pouvez cliquer sur les phrases surlignées afin de découvrir l'information complémentaire ou contradictoire trouvée dans le moteur de recherche ", explique Google.

Ce type d'outil est plus ou moins adapté selon les situations. Certaines affirmations de Gemini se prêtent davantage que d'autres à une vérification. Reste que face au problème des hallucinations de l'IA… son existence est à connaître.

Un surlignage vert ou orange

En l'absence de surlignage, cela signifie qu'il n'y a pas suffisamment d'informations pour évaluer des affirmations de Gemini, ou que les affirmations ne sont pas en relation avec des informations factuelles.

Avec l'obtention d'un surlignage vert, la recherche Google a été en mesure de trouver du contenu similaire à l'affirmation de Gemini. Un lien idoine est proposé, mais Gemini n'a pas forcément eu recours à ce contenu pour la génération de sa réponse.

Le surlignage orange est synonyme d'une recherche Google ayant trouvé du contenu assez différent de l'affirmation de Gemini. Il peut aussi indiquer que du contenu pertinent n'a pas été trouvé. S'il est disponible, un lien est également fourni.