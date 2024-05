Pour interagir différemment avec son chatbot Gemini qui tire parti du modèle d'IA générative éponyme, Google propose dorénavant les extensions dans davantage de langues et de pays, dont la France. Grâce à ces extensions, Gemini peut trouver et afficher des informations utiles issues d'outils de Google.

Les extensions sont en lien avec Google Maps, Google Flights, Google Hotels et YouTube. Pour une personnalisation plus prononcée, les extensions recouvrent également Workspace avec Gmail, Google Drive et Google Docs.

L'activation (ou désactivation) des extensions s'effectue depuis une page dédiée (gemini.google.com/extensions). Un appel spécifique à une extension se fait avec une mention " @ " dans une requête, même si Gemini peut aussi aller chercher une extension pertinente dans la mesure où elle est activée.

Un plus non négligeable pour Gemini

Il pourra s'agir d'obtenir des informations sur des lieux géographiques à partir de Google Maps, des renseignements sur des réservations de vols aériens et d'hôtels pour un voyage, de trouver des vidéos YouTube d'un certain genre et jusqu'à des détails qu'elles comprennent.

À partir de Gmail, Google Docs et Google Drive, Gemini sera par exemple capable de retrouver des dates dans des e-mails, aller chercher des réponses que contiennent des documents personnels et résumer des contenus.

La connexion à Google Workspace nécessite des autorisations plus poussées et se fait avec des garanties en matière de protection des données personnelles. Les contenus ne sont pas accessibles aux réviseurs humains. Ils ne sont pas utilisés pour proposer des publicités ou pour l'entraînement du modèle de langage.

La popularité de ChatGPT

" Les applications Gemini peuvent halluciner des réponses ou fournir des renseignements obsolètes ", prévient Google qui invite à vérifier les renseignements et les sources d'une réponse. Les extensions avaient initialement fait leur apparition en anglais et du temps où le chatbot Gemini s'appelait Bard.

S'appuyant sur des services populaires de Google, les extensions pour Gemini peuvent représenter un véritable atout par rapport à ChatGPT d'OpenAI. D'autant que le GPT Store est réservé aux abonnés des formules payantes.

Selon un sondage Ifop pour le groupe de conseil Talan et portant sur " Les Français et les IA génératives ", ChatGPT d'OpenAI est l'outil privilégié par 66 % des utilisateurs, devant Gemini (anciennement Bard) de Google à 15 %. Ils sont 11 % à déclarer avoir recours à une version payante de ChatGPT.