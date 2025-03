Fin 2024, Google a déployé la possibilité de demander à son chatbot IA Gemini de mémoriser des éléments importants aux yeux d'un utilisateur, et ainsi de bénéficier d'une aide sur mesure. Initialement pour les abonnés Gemini Advanced, cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs gratuits.

« Partager des informations sur votre vie et vos préférences pour obtenir des réponses utiles », écrit Google. L'idée est d'adapter Gemini en fonction de ses besoins, afin d'obtenir des réponses plus cohérentes grâce à la personnalisation.

Parmi les exemples cités, le fait de demander à Gemini d'utiliser un langage simple, d'obtenir des réponses courtes, d'inclure une traduction dans une autre langue, de souligner un régime végétarien pour ne pas avoir des propositions de recettes à base de viande, ou encore de préciser des compétences spécifiques en programmation.

En anglais pour le moment

La gestion des informations renseignées et enregistrées se fait depuis une interface gemini.google.com/saved-info. La fonctionnalité de mémoire peut y être entièrement désactivée ou en supprimant des instructions précises.

Actuellement, seul l'anglais est pris en charge. L'ajout d'une préférence à mémoriser par Gemini pourra toutefois se faire en français et sera automatiquement traduite en anglais. Malgré cette traduction automatique, la mémorisation par Gemini n'est pour le moment opérationnelle que dans le cadre de discussions en anglais.

À noter que la fonctionnalité de mémorisation est différente de la possibilité pour Gemini de se souvenir de conversations passées pour fournir des réponses plus pertinentes et qui demeure une exclusivité Gemini Advanced (forfait Google One AI Premium).