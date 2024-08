Une maison connectée qui devient plus intelligente avec Gemini. C'est la promesse de Google qui annonce l'intégration des modèles Gemini à Google Home et Nest. Et pour Google Assistant, le glas n'est finalement pas sonné.

En s'appuyant sur les modèles multimodaux Gemini, les caméras Nest iront au-delà de la détection des objets ou des mouvements. Elles pourront comprendre le contexte et fournir des descriptions détaillées des événements dans l'application Google Home.

Au lieu de simplement détecter un animal dans la vidéo, Google explique à titre d'exemple que la caméra comprendra qu'il s'agit du chien en train de creuser dans le jardin. Il sera en outre possible de poser des questions spécifiques pour une recherche d'activité.

Avec une question du type " Les enfants ont-ils laissé leurs vélos dans l'allée ? ", l'application Google Home analysera l'historique de la caméra et proposera une liste d'événements pertinents en rapport, ainsi qu'un résumé. Google assure que la protection de la vie privée sera prise en compte.

Une automatisation simplifiée

Gemini permettra également de simplifier la création d'automatismes via une fonction " Aidez-moi à créer " dans Google Home et une description en langage naturel.

Pour une requête " Verrouiller les portes et éteindre toutes les lumières au coucher ", Google Home configurera automatiquement la routine idoine. Des suggestions d'automatismes avec les appareils seront aussi proposées pour convenir à des demandes moins précises.

Le déploiement des nouveautés sous l'égide de Gemini se fera d'abord auprès d'un nombre limité d'abonnés Nest Aware en Public Preview. Il est prévu dans le courant de cette année et sera ultérieurement étendu.

Google Assistant en version améliorée

Pour Google Assistant, Gemini améliorera l'aspect conversationnel sur les enceintes et écrans connectés grâce à une variété de nouvelles voix, mais aussi en gérant les pauses, les hésitations et l'enchaînement de questions.

" Google Assistant amélioré sera capable de mieux vous comprendre, afin que vous puissiez discuter plus naturellement, et facilement revenir en arrière ou poser des questions de suivi ", indique Google.

Globalement, les expériences dites de base seront aussi améliorées (lecture multimédia, réglage des minuteries…) avec la contribution des grands modèles de langage.