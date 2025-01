Après une disponibilité en version expérimentale, le modèle Gemini 2.0 Flash est déployé pour tous les utilisateurs de Gemini sur le Web, ainsi que pour l'application mobile Gemini. Google précise qu'il sera possible d'opter pour le modèle précédent Gemini 1.5 Flash, mais uniquement pendant les prochaines semaines et notamment pour poursuivre des conversations existantes.

Gemini 2.0 Flash avait été présenté en décembre dernier. En matière de paramètres, il s'agit du plus petit modèle de Gemini 2.0. Outre une faible latence, les performances sont améliorées par rapport à Gemini 1.5 Flash et même Gemini 1.5 Pro.

Avec Gemini 2.0 Flash, Google souligne en particulier une aide au quotidien pour des tâches comme la recherche d'idées (brainstorming), l'apprentissage ou l'écriture. Le modèle prend en charge des entrées multimodales (image, vidéo, audio) et peut gérer nativement des sorties multimodales, dont des images associées à du texte.

Imagen 3 pour la génération d'images

Pour la génération d'images, Google annonce par ailleurs la mise à niveau dans Gemini avec la dernière version d'Imagen 3. « Ce modèle de pointe offre des détails et des textures plus riches et suit vos instructions avec une plus grande précision pour vous aider à donner vie à votre vision créative. »

Imagen 3 doit permettre de suivre plus fidèlement des prompts et de restituer des styles artistiques plus variés. Par exemple, photoréalisme, impressionnisme, abstrait et anime.

En plus de Gemini 2.0 Flash, les abonnés Gemini Advanced continueront d'avoir accès à une fenêtre contextuelle d'un million de tokens, avec la possibilité d'analyser et d'explorer des documents d'environ 1 500 pages.