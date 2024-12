C'est via sa filiale DeepMind basée à Londres que Google a développé un nouveau modèle d'intelligence artificielle baptisée GenCast, spécialisée dans les prévisions météo.

Google n'a pas hésité à assurer que son IA a "montré de meilleures capacités de prévision" que l'actuel modèle de référence utilisé à travers le monde.

Cette référence, c'est le Centre européen de prévisions météorologiques qui produit actuellement des prévisions pour 35 pays, avec des projections à moyen terme. Il est considéré comme une référence mondiale en la matière et combine des quantités de données révisées par des experts.

GenCast de son côté aurait ainsi dépassé la précision des prévisions du centre dans plus de 97% des 1320 désastres climatiques répertoriés en 2019, selon une simulation au cours de laquelle les deux modèles ont été mis en concurrence, avec une même base de données.

Le modèle de Google pourrait ainsi produire une prévision météorologique précise sur 15 jours, en seulement 8 minutes, alors qu'il faut plusieurs heures actuellement. Cette rapidité d'exécution permettrait notamment de mieux ajuster les prévisions et de prendre en compte plus rapidement des modifications exceptionnelles de certains facteurs, ou la combinaison inattendue d'éléments imprévisibles liés ou non à l'activité humaine.

De la météo quotidienne simple aux éléments extrêmes, GenCast serait ainsi plus précis dans les données proposées, mais également sur la durée.

Avec la multiplication d'événements météorologiques extrêmes, il devient urgent de disposer de nouveaux outils pour anticiper les aléas du changement climatique.

Des vagues de chaleur exceptionnelles au Maroc ayant entrainé 21 morts en moins de 24h aux ouragans amenant 237 victimes en Floride, le point commun de ces événements tragiques était l'incapacité partielle des autorités à prévenir les populations locales par manque d'indices sur l'intensité des événements à venir.