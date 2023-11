Depuis quelques jours, la Gendarmerie Nationale Française diffuse un nouveau spot publicitaire dans le cadre d'une large campagne de recrutement. Une campagne principalement diffusée sur les réseaux sociaux et qui emprunte à l'univers du jeu vidéo pour séduire.

Accompagnée d'un message accrocheur "Inutile de dépenser de l’argent pour obtenir les meilleurs skins. La gendarmerie est disponible depuis 300 ans " le spot propose un montage vidéo simulant le menu de sélection d'un personnage, ou plutôt d'un "spécialiste" comme on pourrait en retrouver sur les titres phares comme Call of Duty ou Battlefield.

#JeuxVidéos ? Inutile de dépenser de l'argent pour obtenir les meilleurs Skins.

La gendarmerie est disponible depuis 300 ans ? https://t.co/NifaQX86lQ pic.twitter.com/1hUEwGxH6H — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) November 18, 2023

On peut ainsi voir plusieurs gendarmes associés à différentes classes " Defenseur, enquêteur, enquêtrice, observateur" le tout avec un clin d'oeil à Modern Warfare 3 dont le logo est repris à la fin pour afficher "GN III".

Certains trouvent la forme intéressante, mais pour beaucoup, elle se veut surtout gênante... La situation est d'ailleurs particulièrement mal venue alors qu'Emmanuel Macron diabolisait les jeux vidéo pour dénoncer les violences urbaines, avant de retourner sa veste pour féliciter l'initiative du musée du jeu vidéo ou de la Paris Games Week, et désormais c'est le Jeu vidéo qui est repris pour les campagnes de recrutement de la Gendarmerie Nationale...

Par ailleurs l'association d'idées est également assez mal venue : en faisant passer les métiers de la Gendarmerie Nationale pour un jeu vidéo, on se détache du réel. On séduit grâce au virtuel, mais la réalité est bien différente... Le rapprochement est à la fois mal venu, trompeur, et dangereux.