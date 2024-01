Avec ses décors riches et ses mécaniques de jeu incitant à y revenir souvent pour progresser ou à passer par des micro-transactions pour avancer plus vite, le titre Genshin Impact lancé par MiHoYo en 2020 a connu un succès rapide grâce à un effet addictif soigneusement entretenu.

L'histoire s'y déroule sous forme de grands chapitres introduisant de nouvelles régions et des personnages à collectionner pour constituer une équipe capable d'affronter les périls d'un monde haut en couleurs et réparti en plusieurs régions au style très différent.

Le titre est disponible sur PC, consoles et sous forme de jeu mobile sur Android et iOS, avec un aspect cross-platform et la possibilité de jouer sur PC puis de continuer sa partie sur mobile, dans une sorte de quête sans fin.

5 milliards de dollars en 40 mois, nouveau record

Les mécaniques addictives sont abouties et le désir d'aller toujours un peu plus loin dans l'histoire maintient l'appétence des joueurs au fil du temps. Même s'il est possible de jouer sans débourser un centime, les incitations sont nombreuses pour pousser à l'achat d'éléments virtuels et de monnaie locale afin d'avancer plus vite.

Et c'est à tel point que Genshin Impact vient de devenir le jeu mobile le plus rapide à générer 5 milliards de dollars de revenus sur les plates-formes Google Play et iOS, selon les données de data.ai...et donc sans prendre en compte les revenus issus d'autres plates-formes.

Il ne lui aura fallu que 40 mois pour y parvenir, détrônant le précédent champion, Clash of Clans, qui avait atteint le même montant en 51 mois. Ces revenus proviennent pour une bonne partie (31%) de son marché local, la Chine, qui s'est prise de passion pour le titre, suivie du Japon et des Etats-Unis.

Honkai Star Rail va-t-il cannibaliser le succès de Genshin Impact ?

Genshin Impact devient ainsi le 13ème jeu mobile à passer la barre des 5 milliards de dollars de revenus, après le titre Gardenscapes qui a mis plus du double de temps pour y parvenir.

A voir maintenant si la dynamique ne s'essoufflera pas maintenant que l'éditeur MiHoYo a lancé en 2023 un nouveau titre, Honkai: Star Rail, à l'univers tout aussi léché et rempli de personnages que Genshin Impact, mais utilisant des mécaniques de jeu différentes, même s'il est toujours question d'accumuler des personnages et de les faire progresser au fil d'une histoire au déploiement tentaculaire.