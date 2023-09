Dans la torpeur de cet été, le groupe suédois Medius, qui propose une plateforme d'automatisation des comptes fournisseurs, a annoncé la finalisation du rachat de la start-up franco-tunisienne Expensya. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

" Avec cette acquisition, Expensya et Medius se présentent comme des forces disruptives prêtes à révolutionner le secteur ", a déclaré Karim Jouini, le patron d'Expensya qui propose une solution cloud en mode SaaS (Software as a Service) de gestion des dépenses des entreprises.

" Les capacités d'IA d'Expensya, la solution de gestion des dépenses des employés et les cartes de paiement, associées à la plateforme de Medius, signifient que nous pouvons désormais couvrir l'ensemble des dépenses indirectes des entreprises et appliquer la puissance de l'IA pour aider les équipes financières à optimiser les coûts et les processus à tous les niveaux. "

Plus de 700 000 utilisateurs actifs pour Expensya

Patron de Medius, Jim Lucier a souligné la " croissance astronomique " d'Expensya au cours de ces deux dernières années, avec des revenus récurrents qui ont été plus que doublés. Lors d'un tour de table, la société avait levé 20 millions de dollars en mai 2021.

Fondée en Tunisie en 2014 et avec un siège social à Paris, la start-up Expensya - https://www.expensya.com/fr/ - revendique plus de 6 000 entreprises clientes et plus de 700 000 utilisateurs dans une centaine de pays. Elle compte 200 employés dans quatre pays.

Expensya s'adresse aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, allant des grands comptes aux PME, TPE et indépendants. Outre l'exportation pour Excel et PDF, ses solutions peuvent aussi s'intégrer aux systèmes de planification des ressources des entreprises comme Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP, Workday et autres.

Pour en finir avec le traitement manuel

Les solutions d'Expensya couvrent notamment la gestion des notes de frais, la gestion des factures et l'analyse des dépenses professionnelles avec des rapports détaillés. La gestion des cartes de paiement professionnelles, qu'elles soient virtuelles ou physiques, est également de la partie.

Un objectif est de s'appuyer sur l'intelligence artificielle dans l'optique d'automatiser la gestion des dépenses professionnelles, et ainsi gagner du temps et de la productivité pour faciliter la vie des responsables et des collaborateurs.

Depuis le Web ou le mobile, une Reconnaissance Intelligente ou un Scan Intelligent s'occupent d'extraire automatiquement les données pertinentes en rapport avec des dépenses, sans besoin alors de les saisir manuellement. Un exemple parmi d'autres d'outils d'IA mis à disposition par Expensya.