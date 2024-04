Sony souhaite porter de plus en plus de ses franchises sur PC, dans le but d'étendre son parc de joueurs. On a ainsi vu la marque adapter progressivement quelques-unes de ses plus grosses exclusivités : Days Gone, God of War, The Last of Us, Uncharted...

La prochaine adaptation concernera Ghost of Tsushima qui arrivera dans sa version Director's Cut sur PC le 16 mai prochain.

Le titre proposera du jeu cross-play, il profitera d'une amélioration graphique, de l'intégration des trophées PlayStation ainsi que d'une nouvelle interface mieux adaptée au jeu sur PC.

La version du jeu proposera le titre de base ainsi que l'extension île d'Iki et le mode coop multijoueur en ligne Légendes. Grâce à la prise en charge du Cross Play, les joueurs du mode Légendes sur PC pourront affronter les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 tout en profitant du chat vocal en jeu. Il faudra néanmoins se créer un compte PlayStation Network pour accéder au mode en ligne.

L'intégration de l'interface PlayStation permettra de gérer la liste d'amis, les trophées et paramètres de profil de joueur, elle sera accessible via la commande Shift + F1 au clavier.

Nixxes Software, qui a adapté le titre sur PC a également partagé les configurations demandées pour profiter du titre dans les meilleures conditions :

Le titre sera donc bien optimisé pour les écrans ultra larges avec des ratios de 21:1 , 32:9 et jusqu'à 48:9.

Le titre prendra en charge le Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 et Intel XeSS. Il proposera également une prise en charge complète de la manette avec retour haptique et gâchettes adaptatives de la DualSense.

Notons que les configurations restent modestes pour le jeu en Very Low mais qu'il faudra une véritable bête de course pour espérer profiter du jeu en 4K à 60 FPS.