Les rumeurs l'évoquaient déjà depuis quelques semaines, finalement Sony a officialisé la chose : Ghost of Tsushima va finalement arriver sur PC.

Dans sa stratégie de porter ses franchises à la portée d'un nombre plus vaste de joueurs, Sony va donc cette fois déployer une de ses exclusivités PlayStation 5 sur PC. Après Uncharted, Horizon, Returnal, The last of Us ou Days Gone, c'est donc au tour de Ghost of Tsushima d'arriver sur PC.

Sorti à la base sur PS4 en 2020 puis sur PS5, la franchise a connu un grand succès sur consoles de salon. Finalement, elle arrivera aussi sur Steam et sur l'Epic Games Store à compter du 16 mai 2024 dans un portage de la version Director's Cut, soit celle sortie sur PS5.

Sucker Punch s'est rapproché de Nixxes pour assurer que le portage se passe dans les meilleures conditions. Le jeu proposera un accès au titre de base, l'extension Iki Island ainsi que l'extension multijoueurs Legends.

Pour l'occasion, le titre profitera de quelques exclusivités réservées à la version Windows notamment :

La prise en charge des écrans ultra-larges avec des ratios 21:9, 32:9 ou encore 48:9 pour les configurations triple écrans.

avec des ratios 21:9, 32:9 ou encore 48:9 pour les configurations triple écrans. Définition 4K et framerate débloqué

Prise en charge des DLSS3 de Nvidia et AMD FSR3 ainsi qu'Intel XeSS

ainsi qu'Intel XeSS Prise en charge du duo clavier - souris, mais également des manettes, y compris DualSense.

Les précommandes sont déjà lancées avec des avantages comme un compagnon de voyage équestre une tenue de voyageur ainsi que des teintures d'armure brisée de l'atelier de Baku.