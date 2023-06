Une journée de solde s'achève mais ce n'est pas fini. Afin de vous en donner toujours plus, nous vous avons concocté une sélection de produits affichant des réductions et il y en a pour tout le monde.

Commençons par la glacière électrique Vevor. Cet outil permettant de garder vos aliments et boissons au frais possède une contenance utile de 60 litres et fonctionne aussi bien dans une voiture (12 V) que dans un tracteur routier (24 V) ou encore sur prise secteur / station d'énergie (220 V). L'intérieur est découpé en deux parties et chaque zone est configurable en température individuellement de -20 à 20 °C avec un contrôle numérique.

Cette glacière électrique Vevor est vendue 319,89 € au lieu de 456 € soit 30% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite sous 72 heures.

D'autres appareils similaires sont en promotion comme :







Et d'autres produits affichent des prix réduits à savoir :

Entretien des sols

Trottinette électrique

Barre de son







Et n'oubliez pas de consulter notre article sur la marque Dreame qui annonce 3 nouveaux modèles d'aspirateur balai ainsi que les offres chez Gshopper sur une console rétrogaming et une manette Android pour smartphones.