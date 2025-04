La multiplication des objets connectés dans notre quotidien s'accompagne d'une promesse pour le moins alléchante : certains proposent de mesurer le taux de sucre dans le sang des porteurs de dispositifs, sans même avoir à se piquer le doigt.

Une analyse non intrusive qui séduit des milliers de patients atteints de diabète, ravis de troquer l'habituel glucomètre et ses aiguilles impliquant des piqures régulières au fil de la journée...

Pourtant, les autorités sanitaires françaises tirent la sonnette d'alarme face à la multiplication des objets connectés prétendant offrir une surveillance glycémique non invasive. Ces dispositifs, souvent vendus en ligne, représentent un danger mortel pour les personnes diabétiques.

Des technologies non validées scientifiquement

Montres connectées, bagues ou autres capteurs placés sur le doigt : ces appareils promettent de mesurer la glycémie par simple contact avec la peau. "Aucune technologie de surveillance de la glycémie par une montre n'a été validée par la communauté scientifique", rappelle la Fédération française des Diabétiques. Les seules méthodes fiables restent le prélèvement sanguin ou les capteurs sous-cutanés.

Ces objets s'appuient sur des technologies non éprouvées, parfois présentées comme révolutionnaires. Certains vont jusqu'à usurper frauduleusement les logos d'organismes officiels pour paraître crédibles. Une tromperie qui peut avoir des conséquences dramatiques.

Des risques vitaux pour les patients

Les mesures erronées fournies par ces appareils peuvent entrainer des problématiques sérieuses à plusieurs niveaux:

Retarder la prise en charge d'une hypoglycémie

Masquer une hyperglycémie

Conduire à des dosages inadaptés d'insuline

"Dans les cas les plus sévères, cette situation peut entraîner des hospitalisations, un coma, voire le décès", alertent l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) et la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). Les personnes ayant acheté ces produits sont invitées à cesser immédiatement leur utilisation et à consulter leur médecin. Pour l'ANSM, les risques sont jugés comme "considérables", précisant que "ces appareils sont trompeurs, car ils ne peuvent pas de donner de valeurs de glycémie fiables, mettant ainsi en danger la santé des personnes diabétiques."

Une prolifération inquiétante sur internet

Les plateformes en ligne et réseaux sociaux voient fleurir ces offres trompeuses. L'ANSM et la DGCCRF ont notifié les annonces illicites aux marketplaces, qui ont commencé à retirer les produits concernés. Les consommateurs peuvent signaler ces arnaques via le portail SignalConso et demander un remboursement.

La FDA américaine a également émis un avis contre ces dispositifs, précisant qu'elle n'en a "jamais testé, approuvé, ni autorisé". Un constat partagé par les autorités sanitaires françaises.

Que faire en cas d'achat ?

Face à ce risque sanitaire majeur, les recommandations sont claires :

Cesser immédiatement l'utilisation de ces objets connectés

Reprendre les méthodes de surveillance traditionnelles

Consulter son médecin ou pharmacien

Signaler le produit sur SignalConso

Demander un remboursement au vendeur

L'ANSM précise dans son communiqué "Les autorités rappellent qu’il n’existe à ce jour aucun dispositif de suivi de la glycémie par simple contact de la peau dont la fiabilité et la sécurité ont été démontrées suivant la réglementation applicable".

Pour les 4 millions de diabétiques en France, ces alertes rappellent l'importance cruciale d'utiliser des dispositifs médicaux validés et fiables.