Après un test au cours de ces dernières semaines, Google déploie à grande échelle une modification pour la barre d'outils de la version web de Gmail. Il est possible d'opter pour une barre d'outils simple ou une barre d'outils avancée.

La barre d'outils peut être utilisée pour gérer un message et dispose d'une série de boutons afin d'effectuer diverses actions sur celui-ci. Ces actions seront ainsi plus ou moins nombreuses en fonction du format de barre d'outils qui a été choisi.

Dans la boîte de réception, la barre d'outils simple se contente d'afficher les actions Archiver, Signaler comme spam, Supprimer, Marquer comme lu et Déplacer vers. Le menu à trois points (Plus) dévoile quelques actions supplémentaires et permet également d'activer la barre d'outils avancée plus fournie.

Des icônes ou du texte

C'est la barre d'outils avancée qui reprend l'ancien format unique. La barre d'outils simple permet une interface un peu moins encombrée et devrait convenir aux personnes désireuses d'aller rapidement à l'essentiel.

À souligner qu'il est possible de troquer les icônes des boutons de la barre d'outils pour du texte. Le cas échéant, il faut se rendre dans les paramètres de Gmail (Voir tous les paramètres), l'onglet Général et choisir Texte à Libellés des boutons. Le résultat est plus explicite… au prix d'une interface plus encombrée.