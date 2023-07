Avec Gmail et son navigateur Chrome, Google invite les utilisateurs à bénéficier d'une protection supplémentaire contre le phishing (ou hameçonnage). " Activez la navigation sécurisée avec protection renforcée pour être mieux protégé contre les e-mails dangereux. "

Il est possible de décliner l'invitation, mais sa simple lecture incite plutôt à y donner suite. Du reste, la navigation sécurisée avec protection renforcée - Enhanced Safe Browsing - peut être désactivée à tout moment.

La gestion se fait depuis les paramètres de sécurité d'un compte Google (myaccount.google.com/account-enhanced-safe-browsing). Le cas échéant, une activation suppose le passage à la protection renforcée dans Google Chrome (chrome://settings/security) si l'utilisateur est connecté à Chrome.

Une protection proactive

Tout en s'améliorant au fil du temps, Enhanced Safe Browsing n'est pas une nouveauté. Cette protection contre le phishing et les malwares dans Gmail et Google Chrome est proactive. Elle s'appuie sur des données recueillies en temps réel lors d'une navigation pour évaluer des menaces.

" La navigation sécurisée avec protection renforcée pour votre compte s'exécute automatiquement en arrière-plan pour assurer une protection proactive et plus rapide contre les sites web, extensions et téléchargements dangereux ", écrit Google.

" Cette fonctionnalité vous protège quand vous êtes connecté à votre compte et renforce votre sécurité dans Google Chrome et Gmail. "

Pourquoi un tel rappel maintenant ?

Le soudain effort de sensibilisation de Google concernant la navigation sécurisée avec protection renforcée est assez mystérieux. Une alerte avec des attaques de plus en plus sophistiquées ?

Tous les utilisateurs ne seront toutefois pas forcément enclins à partager davantage de données avec Google, même avec les garde-fous mis en place.