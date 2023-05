Alors que le chaos a été provoqué sur Twitter par Elon Musk avec une coche bleue qui a perdu sa signification d'antan au profit de l'abonnement payant Twitter Blue, Google annonce son adoption pour son service de messagerie Gmail.

L'objectif est d'aider les utilisateurs de Gmail à identifier les messages provenant d'expéditeurs authentiques. Une manière de signifier que l'expéditeur d'un email a été vérifié, et en l'occurrence une entreprise légitime avec nom de domaine.

" L'authentification forte de l'email aide les utilisateurs et les systèmes de sécurité à identifier et à arrêter le spam, et permet également aux expéditeurs de trier parti de la confiance portée à leur marque ", écrit Google.

Pas de coche bleue pour l'utilisateur lambda

Cette coche bleue dans Gmail ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur la norme BIMI (Brand Indicators for Message Identification) permettant d'ajouter un logo de marque à des messages authentifiés qui sont envoyés depuis un nom de domaine.

Les entreprises ayant déjà adopté la spécification BIMI auront automatiquement droit à la coche bleue… et il n'y a donc pas de possibilité similaire pour le commun des utilisateurs de Gmail. BIMI nécessite des messages authentifiés par DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance).

Google souligne que le logo d'une marque est validé par un certificat VMC (Verified Mark Certificate) émis par une autorité comme Entrust ou DigiCert.

Des coches bleues rapidement dans vos emails

La coche bleue aura probablement plus de sens et d'impact en matière de confiance accordée que le logo de marque. Le déploiement a commencé pour les comptes Workspace, ainsi que les comptes Google personnels.