Si votre boite Gmail est régulièrement spammée de mails publicitaires ou que vous avez un peu trop tendance à vous abonner à des listes de diffusion sans vous en rendre compte, Google souhaite vous simplifier la vie.

Le géant du Web vient d'intégrer une nouvelle fonctionnalité dans Gmail : un bouton qui permet, en un seul clic, de se désabonner des mails n'étant pas les bienvenus.

La fonctionnalité avait été annoncée en octrobre dernier et impose malheureusement toujours que les expéditeurs intègrent un bouton de désabonnement en un clic dans le corps de leur message. Au lieu d'avoir à chercher le bouton en question, Gmail le déporte et l'affiche en gros directement à côté du nom de l'expéditeur. Il suffit de cliquer dessus, puis de confirmer que l'on souhaite bien ne plus recevoir d'emails de l'expéditeur pour être automatiquement désinscrit des listes de ce dernier.

Pour plus d'efficacité, le bouton apparait également au survol des messages et permet ainsi de se désabonner rapidement de plusieurs services.