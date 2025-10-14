Google déploie un outil " Help me schedule " pour Gmail. Basé sur l'IA Gemini, il doit simplifier la prise de rendez-vous. En détectant l'intention de planifier une réunion dans le corps d'un e-mail, Gmail propose un nouveau bouton, puis suggère des créneaux horaires pertinents.

Comment fonctionne Help me schedule ?

Lorsqu'un utilisateur rédige une réponse pour organiser une rencontre, Gemini identifie cette intention et fait apparaître le bouton " Help me schedule " dans la barre d'outils.

Après un clic sur le bouton, le système propose plusieurs créneaux. Par exemple, si un correspondant demande un rendez-vous de 30 minutes la semaine prochaine, Gemini analysera l'agenda pour suggérer des plages horaires libres idoines.

Ces suggestions peuvent ensuite être modifiées, avec la possibilité de retirer ou d'ajouter des options avant de les insérer directement dans le corps de l'e-mail.

Que se passe-t-il une fois les propositions envoyées ?

Une fois que le destinataire de l'e-mail reçoit les propositions et clique sur le créneau qui lui convient le mieux, un événement Google Agenda est alors automatiquement créé et ajouté aux agendas des deux participants.

Cette étape élimine le besoin d'une confirmation manuelle et la création d'une invitation séparée, fluidifiant ainsi l'ensemble du processus de planification.

Sans la planification de réunions de groupe

Le déploiement de " Help me schedule " a débuté. La fonctionnalité sera disponible pour les abonnés Google Workspace, ainsi que pour les utilisateurs des offres Google AI Pro et AI Ultra, Gemini Business et Enterprise.

Pour l'instant, l'outil ne gère que la planification entre deux personnes et ne prend pas en charge les réunions de groupe.