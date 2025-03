Avec Gemini dans Gmail, Google annonce l'ajout rapide d'événements à Google Agenda en fonction et à partir des e-mails.

Gemini analyse le contenu des e-mails pour détecter les informations pertinentes concernant des événements (date, heure, description...). Un bouton « Ajouter à l'agenda » apparaît alors directement dans l'e-mail et permet de lancer la procédure en un clic.

Le cas échéant, le panneau latéral de Gemini s'ouvre pour confirmer l'ajout de l'événement avec toutes les informations idoines. Si besoin, des modifications peuvent être apportées.

Pas pour tous les utilisateurs de Gmail

La nouveauté réside dans une automatisation plus poussée, sachant qu'il est déjà possible de demander à Gemini de créer un événement. C'est une sorte de raccourci et pour détecter simplement les événements.

Par ailleurs, le bouton « Ajouter à l'agenda » ne sera pas proposé avec les messages déjà intégrés à l'agenda, comme dans le cadre de réservations de restaurants et les vols… sans besoin d'IA.

La collaboration avec Gemini dans Gmail demeure conditionnée à un abonnement Google Workspace ou Google One AI Premium. Pour le moment, Google indique un déploiement de la fonctionnalité en anglais et uniquement sur le Web.