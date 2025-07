L'accumulation d'e-mails promotionnels et de newsletters oubliées peut rapidement transformer les boîtes de réception en capharnaüm. Face à ce déluge constant et après un test, Google lance officiellement pour Gmail une fonctionnalité puissante et centralisée pour permettre de reprendre le contrôle.

Avec « Gérer les abonnements », l'objectif est de simplifier radicalement le désabonnement des e-mails devenus indésirables.

Un outil centralisé pour faire le tri

Accessible directement depuis le menu de navigation de Gmail sur ordinateur et mobile, une section regroupe tous les abonnements e-mail au même endroit. Fini la recherche du minuscule lien de désinscription en bas de chaque message.

L'interface affiche une liste des expéditeurs, classée par la fréquence de leurs envois. L'utilisateur peut ainsi identifier en un coup d'œil les sources les plus insistantes qui encombrent sa boîte de réception.

Un clic sur un expéditeur révèle l'historique des messages reçus, offrant du contexte pour prendre une décision.

Comment ça marche ?

Chaque abonnement listé est accompagné d'un bouton « Se désabonner ». Un clic suffit pour que Gmail envoie une demande de désinscription au nom de l'utilisateur.

« Il est facile de se sentir submergé par la quantité d'e-mails d'abonnement qui encombrent votre boîte de réception : alertes quotidiennes de promotions qui s'apparentent à du spam, newsletters hebdomadaires de blogs que vous ne lisez plus, e-mails promotionnels de commerçants chez qui vous n'avez pas acheté depuis des années. Tout cela peut vite s'accumuler », souligne Google.

Pour les quelques expéditeurs qui ne supportent pas cette méthode directe et redirigent vers un site web, Gmail propose une alternative avec l'option « Bloquer à la place ».

Quand pourrez-vous en profiter ?

Le déploiement de cet outil a déjà commencé. Les utilisateurs de la version web de Gmail peuvent y accéder dès maintenant. Pour les applications mobiles, la patience est de mise, mais l'attente sera courte. La fonctionnalité arrivera sur Android à partir du 14 juillet et sur iOS dès le 21 juillet.

Google précise qu'un délai pouvant aller jusqu'à 15 jours pourrait être nécessaire pour que l'option apparaisse sur tous les comptes.

L'outil vient compléter l'arsenal de Gmail destiné à nettoyer les messageries. Il bloquerait déjà plus de 99,9 % du spam, des tentatives de phishing et des malwares. Une récente mise à jour basée sur l'IA aurait réduit les e-mails de spam de 35 %.