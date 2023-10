C'est un véritable fléau qui prend de plus en plus d'ampleur : le Spam contamine nos boites mail et la situation ne s'arrange pas vraiment. Néanmoins, les fournisseurs de services de messagerie et logiciels renforcent régulièrement leurs mesures pour permettre de faire le tri, c'est le cas de Google avec Gmail.

Google avait déjà fait évoluer Gmail pour proposer un filtrage automatique et intelligent des messages reçus, et le groupe va un peu plus loin désormais.

Gmail veut lutter davantage contre le spam

Pour mieux lutter contre le Spam, la firme de Mountain View a développé de nouveaux algorithmes qui opèrent à plusieurs niveaux. Google vient ainsi de partager les nouvelles obligations imposées aux expéditeurs d'e-mails en grand nombre afin de ne pas se retrouver filtré par la messagerie. Ces mesures ne concernent que les comptes envoient plus de 5000 mails par jour vers des agresses Gmail.

- Authentification de l'email de l'expéditeur : Google impose que les expéditeurs s'identifient clairement. Nous imposons à ceux qui traitent de gros volumes d'emails d'authentifier la provenance de leurs courriels.

- Option de désabonnement simple et accessible : Les utilisateurs ne doivent pas rencontrer de difficultés à se désabonner de la liste d'un expéditeur. Le désabonnement doit pouvoir se faire en un clic, sans passer par un site intermédiaire.

- S'assurer du consentement de l'utilisateur : Personne n'aime le Spam, nous imposons donc un seuil de score de spam à respecter pour assurer que nos utilisateurs ne soient pas bombardés de mails indésirables. Après trop de signalements d'utilisateurs, vous risquez d'être automatiquement bloqués auprès de tous vos destinataires.

Grâce à ces nouvelles mesures, le spam devrait drastiquement diminuer sur Gmail dans les semaines et mois qui s'annoncent.