Le déploiement de la nouvelle interface dite intégrée de Gmail sur le Web est désormais complet. Il a été terminé en fin de semaine pour l'ensemble des domaines avec Google Workspace. Le déploiement a d'abord concerné le lancement rapide, puis ultérieurement le lancement planifié pour des comptes.

Le commun des utilisateurs avait de son côté déjà atteint le point de non-retour, avec la disparition de la possibilité de faire machine arrière dans les paramètres afin de solliciter le retour de l'affichage Gmail précédent. À présent, tout le monde est au même niveau.

Une nouvelle vue intégrée

Le nouveau Gmail avait été présenté comme une évolution dans le but de faciliter l'utilisation de différentes applications, ainsi que pour le passage d'une application à une autre.

La vue intégrée réunit Gmail, Chat (Discussions), Spaces (Espaces) et Meet (Visioconférences) via des boutons à gauche. Un survol des boutons fait apparaître un menu contextuel.

L'objectif est une unification des services pour basculer entre les emails, les conversations importantes et les réunions, sans devoir naviguer entre des onglets ou en ouvrant une nouvelle fenêtre. L'apparence est plus compacte et avec des notifications sur les icônes des applications pour attirer discrètement l'attention.

Dans Chat et Spaces, une liste complète des discussions et espaces sur un seul écran peut être obtenue. Dans la boîte de réception, l'affichage propose tous les libellés disponibles. Avec la barre de recherche, tous les résultats pour l'email et les messages dans les discussions sont affichés.

La personnalisation demeure

L'interface reste personnalisable et il n'est pas obligatoire d'afficher les applications Google Chat et Google Meet à utiliser dans Gmail. Elles peuvent être retirées dans les paramètres de configuration rapide.

Le thème de Gmail, le type de boîte de réception et d'autres éléments peuvent également être modifiés par l'intermédiaire des paramètres rapides.

L'esthétique globale de la nouvelle interface connaît quelques retouches, y compris pour une meilleure lisibilité dans les petites tailles de police avec Google Sans Text.