À partir du 30 juin prochain, Microsoft prévient que la possibilité d'accéder à des comptes Gmail dans Outlook.com sera supprimée. Ce retrait est par contre sans incidence pour l'utilisation de comptes Gmail avec Outlook pour Windows et Outlook pour Mac.

L'annonce est faite dans le cadre de modifications de sécurité pour Outlook. Elles ont pour conséquence l'arrêt le 19 août de la version allégée de l'application web Outlook utilisée avec d'anciens navigateurs, ainsi que la fin de la prise en charge de l'authentification de base pour les comptes personnels Outlook à compter du 16 septembre.

Microsoft rappelle par ailleurs la fin du support des applications Courrier et Calendrier dans Windows d'ici la fin de cette année 2024. Ces applications ne seront plus proposées dans le Microsoft Store. Elles sont remplacées par la nouvelle version d'Outlook pour Windows.

Microsoft ne badine plus avec la sécurité

" Notre objectif est d'offrir à nos utilisateurs une expérience de messagerie moderne et sécurisée, en tirant parti des dernières technologies pour améliorer les fonctionnalités et la facilité d'utilisation ", écrit Microsoft. " En ce qui concerne Outlook, nous voulons nous assurer que les e-mails, les documents, les calendriers et les contacts sont protégés contre les accès non autorisés, la falsification ou la perte. "

Avec Outlook.com, Hotmail.com et Live.com, l'accès se fera via des applications ayant recours à une méthode d'authentification dite moderne qui ne repose pas seulement sur le nom d'utilisateur et le mot de passe pour une connexion à un compte.

Les méthodes d'authentification modernes font par exemple allusion à des tokens supplémentaires et OAuth2. Le cas échéant, elles devront être d'actualité pour des applications tierces afin d'accéder aux comptes Outlook.