Face à la montée en puissance des piratages et fuites de bases de données de différents services, les géants du high tech montent au créneau pour tenter de proposer des solutions à la fois préventives et défensives.

Dans l'objectif de renforcer la sécurité des comptes de ses utilisateurs, Google a récemment annoncé un nouvel outil assez surprenant. On connaissait déjà le module de vérification de Chrome qui confrontait les identifiants et mots de passe des utilisateurs aux listings diffusés en ligne pour leur indiquer combien de duos étaient potentiellement exposés.

Une sécurité en plus pour les utilisateurs

Désormais, Google va un peu plus loin et propose un "Dark Web Report" pour l'instant uniquement disponible sur la majorité des comptes Google localisés aux États-Unis. Il s'agit pour Google de surveiller régulièrement les principales plateformes du Dark Web et les listings proposés pour repérer si des adresses Gmail sont présentes, et en informer leurs propriétaires afin de les encourager à changer leur mot de passe. Google reprend ainsi le principe du site "Have i Been Pwned" qui sert déjà à repérer ces cas de figure via une procédure manuelle.

Si votre adresse Gmail est ainsi mentionnée et repérée par Google, la marque vous propose un guide permettant de la sécuriser et vous distille également quelques conseils généralistes pour mieux prévenir ce genre de situations ou du moins, éviter qu'une fuite prenne trop d'ampleur en multipliant les mots de passe.