Dans les applications Google Workspace, un panneau latéral permet de discuter avec Gemini. Pour Gmail, il est par exemple possible de demander de résumer de longues chaînes d'e-mails et de suggérer des réponses.

Un changement en cours de déploiement est que Gemini décidera de lui-même quand un résumé peut s'avérer utile. Le cas échéant, l'IA générera automatiquement une synthèse pour des e-mails longs ou des fils de discussion comportant plusieurs réponses.

À cet effet, des cartes de résumé seront affichées en haut des e-mails dans l'application Gmail. Elles listeront les points clés d'un e-mail particulièrement long et se mettront à jour à mesure que de nouvelles réponses arrivent.

Avec les fonctionnalités intelligentes de Gmail

La nouveauté ne signifie pas la disparition de l'option pour cliquer manuellement sur un bouton et obtenir le résumé d'un e-mail. Par ailleurs, la disponibilité se cantonne pour le moment aux e-mails en anglais.

De tels résumés automatiques sous la houlette de Gemini s'adressent aux utilisateurs de Google Workspace (Business Starter, Standard et Plus, Enterprise Starter, Standard et Plus), aux abonnés Google One AI Premium et ceux disposant des modules complémentaires Gemini Education ou Gemini Education Premium.

À ce stade, Google n'évoque pas de déploiement pour les comptes Gmail grand public. Une association se fait avec les fonctionnalités intelligentes pour Gmail et autres qui ne sont pas activées par défaut en Europe.

Un risque d'erreurs ?

« Comme pour toutes nos fonctionnalités d'IA, Gmail reste déterminé à protéger les données des utilisateurs et à donner la priorité à la confidentialité », écrit Google qui renvoie vers une documentation en ligne concernant l'IA générative avec Google Workspace.

Une problématique de fiabilité se pose également, sachant que l'IA générative a pu connaître quelques ratés, notamment pour des résumés d'actualités ou avec les aperçus d'IA du moteur de recherche Google.