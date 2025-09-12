Dans l'anticipation du contexte des achats des fêtes de fin d'année, Google vient d'annoncer une série de nouveautés pour Gmail. Elles ont pour but de mettre de l'ordre dans les confirmations pour des commandes et les offres commerciales.

Deux changements principaux sont au programme, avec un nouvel espace pour les achats et une réorganisation de l'onglet Promotions.

Un onglet dédié pour ne plus jamais perdre un colis

La première nouveauté s'adresse à ceux qui multiplient les commandes sur internet, et pour ne plus fouiller dans la boîte de réception à la recherche d'une confirmation ou d'un numéro de suivi. Gmail introduit une vue « Achats », un onglet spécifique qui centralise tous les e-mails liés aux commandes (confirmations, estimations de livraison, notifications d'expédition).

L'interface rassemble tout en une liste simple et organisée, offrant une vision d'ensemble des livraisons à venir. Pour autant, la fonctionnalité existante pour l'affichage des colis arrivant dans les 24 heures en haut de la boîte de réception principale est conservée.

Le nouvel onglet vient simplement en complément pour un suivi des colis plus efficace, notamment à l'heure où les délais de livraison internationaux peuvent réserver des surprises.

Des promotions pertinentes et intelligentes

L'onglet Promotions, parfois perçu comme un fourre-tout publicitaire, bénéficie lui aussi d'une cure de jouvence. Il sera possible de trier les messages non plus seulement par date, mais par pertinence.

L'algorithme mettra en avant les offres des marques et des expéditeurs avec lesquels l'utilisateur interagit le plus. Une manière de voir en priorité ce qui pourrait vraiment l'intéresser.

Pour ceux qui préfèrent l'affichage classique, l'option de tri chronologique reste disponible. En outre, Gmail va intégrer des notifications discrètes qui signaleront les offres à durée limitée ou les bons plans du moment afin de ne pas les manquer.

Déploiement et disponibilité

Le déploiement de ces mises à jour se fera progressivement avec les comptes Google personnels. La nouvelle vue dédiée aux achats en ligne est en cours de diffusion sur mobile et sur le Web. La refonte de l'onglet Promotions arrivera « dans les semaines à venir » et d'abord sur mobile.