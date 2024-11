À compter de ce 1er décembre 2024, il se pourrait que vous perdiez l'accès à vos comptes secondaires sur Gmail. La plateforme de messagerie de Google a annoncé procéder à la suppression de comptes inactifs depuis trop longtemps.

C'est une nouvelle vague de suppression de comptes qui s'annonce pour Gmail qui devrait ainsi supprimer quelques milliers de comptes utilisateur en dormance. Les comptes n'ayant pas été utilisés au cours des deux dernières années seront ainsi évincés.

Google ne fera pas dans la dentelle et annonce que non seulement les adresses seront supprimées, mais tous les fichiers associés aux comptes Gmail en question également. Les utilisateurs n'auront ainsi plus accès à leurs données stockées sur Drive, Agenda, Photos, docs...

Le géant du Net évoque une nécessité : "Ces comptes sont souvent vulnérables, et une fois qu'un compte est compromis, il peut être utilisé à diverses fins, allant de l'usurpation d'identité à un vecteur de contenu indésirable ou même malveillant, tel que le spam"

Si le compte en question a été rattaché à un autre compte principal, ce dernier a dû recevoir plusieurs notifications prévenant de la perte d'accès prévue ce 1er décembre.

Heureusement, il existe des solutions pour empêcher la suppression : il suffit ainsi de se connecter au compte en question, de lire ou d'envoyer un email, d'accéder à Google Drive, de consulter une vidéoYoutube depuis le compte... Autre point notable : si un abonnement est lié au compte Google et que ce dernier reçoit des emails de facturation, il est considéré comme vivant et ne sera donc pas automatiquement supprimé.

Enfin dernier point intéressant : Google précise que pour cette vague de suppression, il n'est pas prévu de fermer les comptes qui disposent de vidéos YouTube.