Bonjour à tous,



la dernière refonte majeure de notre site datait de (très) nombreuses années même si nous avions effectué entre temps quelques refontes mineures. Pendant ce temps les usages ont évolué, ainsi que les technologies web utilisées. Ainsi à l'époque, l'accès au site GNT se faisait essentiellement depuis un PC fixe alors qu'aujourd'hui vous surfez très majoritairement depuis vos smartphones.

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de repartir d'une feuille blanche pour le développement de cette nouvelle version du site en utilisant du code propriétaire et en faisant table rase de tous les résidus du passé, ceci afin de vous proposer une expérience plus fluide et ergonomique. Après de très nombreux mois de développement, nous sommes donc extrêmement heureux de vous présenter la nouvelle version du site GNT :-)

Une nouvelle version que vous pouvez faire évoluer

Nous vous laissons surfer sur le site pour découvrir les changements. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à GNT, je vous rappelle que l'inscription est gratuite et ne prend que 10 secondes, ce qui vous permettra de profiter immédiatement de l'ensemble des fonctionnalités, certaines étant réservées aux membres (tribune libre, publier un commentaire...), et d'autres encore aux membres Premium (suppression de la publicité, suivi des commentaires...).

Nous espérons que cette nouvelle version du site GNT vous conviendra, et attendons vos éventuelles remarques et autres signalements de bugs via le formulaire de contact ou directement par les commentaires.

Pendant les prochains jours nous ferons évoluer le site en fonction de vos remarques donc merci d'être le plus précis possible, et surtout lorsque vous rencontrez un bug (que nous puissions le reproduire avec vos explications.)



Bon surf sur GNT.

Toute l'équipe.