Santa Monica Studio avait annoncé la fin de l'arc Nordique pour les aventures de Kratos et Atreus avec God of War Ragnarok. Mais trois années se sont écoulées depuis la sortie du dernier opus de la franchise, et aucune information n'a filtré quant à la suite des aventures du duo Père - Fils.

Alors que la franchise célèbre ses 20 ans, Sony pourrait annoncer le prochain volet, mais se pose alors la question de la mythologie qui sera abordée cette fois.

Selon de premières rumeurs, Kratos pourrait aller faire un tour en Égypte, qui dispose d'une mythologie très riche en divinités. Un thème qui avait déjà été évoqué avant que Kratos ne prenne finalement la direction du Nord.

Des offres d'emplois publiées par Sony vont également dans ce sens, les annonces évoquant la recherche d'acteurs du Moyen-Orient. On imagine que la thématique de l'Égypte sera retenue pour le prochain arc, en espérant que le titre profite de l'annulation du projet de jeu multijoueur dans la franchise pour accélérer sa sortie.