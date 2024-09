Cela fait déjà 2 ans que God of War Ragnarok est sorti sur PS5 et le jeu prépare désormais sa sortie sur PC.

Il viendra continuer les aventures de Kratos et Atreus sur la plateforme après le portage très réussi du premier volet. Autant dire que Sony s'attend à un succès au moins aussi grand qu'avec le premier épisode.

Le titre sortira ce 19 septembre sur Steam et il est donc temps de découvrir les fiches techniques nécessaires à son bon fonctionnement.

Il faudra ainsi au minimum disposer d'un processeur Intel Core i5 4670K ou AMD Ryzen 3 1200 associé à 8 Go de RAM et un GPU Nvidia GTX 1060 ou AMD RX 5500XT pour faire tourner le jeu dans sa configuration de base. La configuration ainsi décrite est plutôt légère et accessible au plus grand nombre.

Dans les grandes lignes, il ne faudra pas forcément une foudre de guerre pour profiter du jeu dans de bonnes conditions. La configuration Ultra se limitant à une RTX 4070 Ti ou RX 7900XT associé à un Core i5 11600K ou Ryzen 7 3700X.