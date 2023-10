Le reboot de la saga God of War est un véritable succès pour Sony et Santa Monica Studio : porté sur PlayStation 5 et PC, le titre s'est écoulé à des millions d'exemplaires tout en étant salué par la critique et même par les concurrents directs de Sony : Phil Spencer en tête.

God of War Ragnarök est sorti en novembre 2022 et fait suite directe à God of War sorti en 2018. On découvrait alors un nouveau style avec un Kratos plus âgé et endeuillé aidé par son fils Atreus, tous deux lancés dans une aventure contre les dieux nordiques.

Un "demi jeu" envisagé

Selon les dernières rumeurs provenant de sources internes au studio, Santa Monica Studios plancherait actuellement sur du contenu dédié à Ragnarök. Il s'agirait d'un DLC que l'on présente déjà comme une sortie de "demi suite", c'est à dire avec suffisamment de contenu pour se présenter comme une extension indépendante qu'un simple contenu additionnel.

C'est d'ailleurs dans ce type de contenu que Sony souhaite se lancer plus largement : des extensions indépendantes qui permettent d'étendre la popularité d'un titre d'origine en fournissant suffisamment de contenu aux joueurs pour justifier un titre payant, mais sans les couts de développement liés à des jeux complets.

Ce serait également l'occasion pour Sony de proposer des jeux plus accessibles : un demi-jeu autour des 30€ alors que le prix des jeux premium s'oriente vers les 70 à 80 euros...