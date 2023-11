Si l'affaire se confirme, ce sont des millions de fans à travers le monde qui vont être aux anges. Selon plusieurs rumeurs, il semblerait que Santa Monica Studios planche déjà sur du contenu à destination de God of War Rangarök.

On ne parle pas la d'une petite mise à jour de contenu, mais d'un DLC à part entière, qui se présenterait comme une extension pour le jeu de base.

Un DLC ou jeu standalone en vue

On retrouverait ainsi Kratos et Atreus dans leur épopée nordique avec pourquoi pas l'occasion de préparer la suite de leurs aventures en abordant un virage vers d'autres mythologies, histoire d'amorcer la suite plus concrète du prochain jeu de la franchise.

Selon le site espagnol Areajugones, Sony pourrait en faire l'annonce avant la fin de l'année pour officialiser le tout, et pourquoi pas lors des Game Awards 2023. Selon plusieurs éléments, le titre pourrait prendre la forme d'un jeu stand-alone mais on ne sait pas encore s'il sera exclusif à la PS5 ou s'il sortira également sur PS4.

L'introduction, dans Ragnarök de nouveaux personnages secondaires comme Angrboda, Thrúd ou encore Freya pourrait ainsi permettre de proposer un épisode original qui pourrait même se passer de Kratos. Il se pourrait ainsi que Santa Monica prépare un spin-off en se focalisant sur les aventures d'Atreus partant explorer le monde à la recherche de Jötnar. La fin du jeu est suffisamment ouverte pour la création de nouveaux titres, et il y a peu de chances que Sony s'empêche d'exploiter l'une de ses plus grosses licences.