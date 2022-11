Après de longs mois d'attente, God of War Ragnarök est enfin disponible et les précommandes ont été honorées. Tous les joueurs peuvent ainsi se lancer dans les nouvelles aventures de Kratos et son fils Atreyu... enfin presque.

Le titre qui pourrait s'imposer comme le jeu de l'année s'installe toutefois comme une mauvaise farce auprès de certains joueurs. Les éditions Jotnar et Collector présentent ainsi un problème de mauvais gout.

Le jeu absent des éditions Collector et Jotnar

Plusieurs acheteurs de ces deux éditions facturées au prix fort rapportent ainsi que le titre ne serait pas intégré à leur pack. Rappelons que ces deux éditions comportent des goodies et bonus en jeu et que le titre n'est pas proposé en version physique, mais sous la forme d'un code de téléchargement. Problème : la carte avec le code de téléchargement manque dans certains packs...

Selon les utilisateurs qui se veulent de plus en plus nombreux à rapporter les problèmes, le code de jeu serait absent alors que certains rapportent également l'absence de certains goodies. Pour les autres, il arrive parfois que le code soit présent, mais rapporté déjà utilisé ou pire encore : la carte est présente, mais le code n'a pas été imprimé ou est effacé.

Sony et Santa Monica Studios n'ont pas réagi pour le moment, espérons que la marque prenne le sujet en charge pour soulager les joueurs de toute frustration.