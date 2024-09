Malgré les controverses et un retournement de veste lors de la sortie de HellDivers 2, Sony ne semble pas tirer d'enseignement de ses différents affrontements avec la communauté de joueurs sur PC.

La marque a bien compris que le parc de joueur PC est conséquent, et qu'il y a un marché à prendre en adaptant ses licences PlayStation à succès... Néanmoins, la marque se veut également particulièrement gourmande et tente ainsi d'imposer la création d'un compte PSN pour profiter de ses titres...

C'était déjà le cas avec HellDivers II avant qu'une levée de boucliers et un scandale ne fassent reculer Sony et pourtant, le groupe récidive avec God of War Ragnarök.

Si les qualités du jeu sont indéniables et le portage magistral, une grande partie des joueurs accueille très mal le titre sur Steam du fait de l'obligation de créer ou d'associer le titre à un compte PlayStation Network, alors même que le jeu ne propose aucune partie multijoueur qui pourrait justifier cela.

Dès le lancement du jeu, le titre force la connexion à un compte PSN, sans quoi la seule option est de quitter la partie... Pour Sony, la stratégie est simple : doper sa base d'utilisateurs du PSN.

Selon certains joueurs ayant poussé les tests, la connexion au PSN ne serait demandée qu'au premier lancement, et il serait possible de se déconnecter ensuite. D'autres évoquent quelques manipulations ayant permis de lancer des parties sans jamais se connecter au PSN. Il se peut ainsi que l'obligation ne concerne que certaines régions du globe.

D'ailleurs en fonction des régions justement, la création d'un compte PSN se présente comme un processus plus ou moins lourd et intrusif : au Royaume-Uni par exemple, il est nécessaire de fournir un numéro de téléphone ainsi qu'une photo de soi ou de sa carte d'identité.

Dans les faits, imposer un compte PSN aux joueurs est surtout dommageable auprès des pays dans lesquels le PSN n'est pas disponible. Rappelons qu'à peine plus de 70 pays sont couverts par le PSN. Dans les autres, les titres de Sony ne sont ainsi même pas visibles sur Steam.

La situation est tellement prise au sérieux par la communauté de joueurs PC qu'un mod est disponible en ligne pour outrepasser la connexion au PSN sur le titre...