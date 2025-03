À défaut d'une annonce concernant un nouvel épisode de God of War, Santa Monica Studios compte célébrer les deux décennies de fureur divine avec l'Odyssée Noire, une collection de cosmétiques gratuits pour God of War Ragnarök.

Santa Monica Studio offre aux fans un voyage à travers l'histoire de la franchise avec des armures, des armes et des boucliers emblématiques. Mais ce n'est pas tout : des réductions alléchantes sur les jeux de la série sont également au menu.

Vingt ans après avoir déchaîné sa colère sur l'Olympe, Kratos s'apprête à célébrer son anniversaire en grande pompe. Santa Monica Studio, le studio derrière la saga God of War, a concocté un festin digne des dieux pour marquer deux décennies de mythologie réinventée et de combats épiques. L'événement phare de cette célébration ? L'Odyssée Noire, une collection de cosmétiques qui promet de faire vibrer la corde nostalgique des fans de la première heure tout en offrant du contenu inédit aux nouveaux venus.

L'Odyssée Noire : un voyage à travers l'histoire de God of War

Le 20 mars 2025 marquera le coup d'envoi des festivités avec le lancement de l'Odyssée Noire. Cette mise à jour gratuite pour God of War Ragnarök permettra aux joueurs de personnaliser Kratos comme jamais auparavant. Au menu :

Trois armures emblématiques revisitées

Deux skins pour la Hache Léviathan

Deux skins pour les Lames du Chaos

Un skin pour le bouclier

Chaque élément de cette collection a été méticuleusement conçu pour évoquer les moments clés de la saga. Les armures, par exemple, font écho aux différentes incarnations de Kratos à travers les épisodes. On retrouve ainsi des références à ses origines spartiates, à son règne en tant que Dieu de la Guerre, et même à son périple nordique.

Des cosmétiques qui racontent une histoire

L'Odyssée Noire ne se contente pas d'offrir de simples skins. Chaque élément a été pensé pour raconter une partie de l'histoire de Kratos. Le directeur artistique de Santa Monica Studio, Raf Grassetti, explique : "Nous voulions que chaque pièce de l'Odyssée Noire soit un hommage à l'évolution de Kratos et à l'héritage de God of War."

Parmi les pièces les plus attendues, on trouve :

L'armure du Fantôme de Sparte, rappelant les origines de Kratos

Les Lames du Chaos version "Ascension", un clin d'œil au préquel de la série

Le bouclier "Arès", symbole de la première victoire de Kratos contre un dieu

Ces cosmétiques ne sont pas de simples ornements. Ils permettent aux joueurs de revivre l'épopée de Kratos tout en affrontant les défis de Ragnarök, créant ainsi un pont entre le passé et le présent de la franchise.

Des réductions pour tous les goûts

Santa Monica Studio ne s'arrête pas là. Pour permettre à tous de (re)découvrir la saga, des réductions substantielles sont proposées sur l'ensemble des jeux God of War. Ces offres concernent aussi bien les titres PlayStation 5 que les versions PC, avec des rabais allant jusqu'à 75% sur certains jeux.

Voici un aperçu des réductions :

Ces promotions offrent une opportunité en or pour les retardataires de rattraper leur retard sur la série, ou pour les fans de longue date de compléter leur collection.

Un héritage qui perdure

Vingt ans après ses débuts sur PlayStation 2, God of War continue de fasciner les joueurs du monde entier. La franchise a su évoluer, passant d'un beat'em all frénétique à une aventure plus narrative et mature, sans jamais perdre de vue ce qui faisait son essence : des combats épiques, une mythologie richement exploitée, et un protagoniste complexe et attachant.

Cory Barlog, directeur créatif chez Santa Monica Studio, partage son enthousiasme : "Voir God of War fêter ses 20 ans est surréaliste. Cette saga a grandi avec nous, et avec les joueurs. L'Odyssée Noire est notre façon de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette incroyable aventure."

L'évolution de Kratos, passant du vengeur aveuglé par la rage au père protecteur et sage, reflète la maturité acquise par la série au fil des ans. Cette transformation a permis à God of War de rester pertinent et captivant, attirant de nouvelles générations de joueurs tout en satisfaisant les fans de la première heure.

Et après ?

Alors que les célébrations du 20e anniversaire battent leur plein, les fans ne peuvent s'empêcher de se demander ce que l'avenir réserve à la franchise. Santa Monica Studio reste discret sur ses projets futurs, mais l'engouement généré par l'Odyssée Noire montre que l'appétit pour de nouvelles aventures de Kratos est loin d'être rassasié.

Il se pourrait également que l'Odyssée Noire ne soit que l'un des cadeaux faits aux joueurs pour cet anniversaire spécial... Car Santa Monica pourrait également dévoiler quelques infos sur le prochain volet de la saga. Rappelons que des rumeurs évoquent depuis quelque temps déjà l'exploration de la mythologie égyptienne...