La fête des Mères approche à grands pas, mais ce dimanche 25 mai sera le grand jour. Comment choisir un cadeau pour la femme qui vous a donné la vie ou celle qui vous a donné des enfants ? Un bouquet de fleurs suffit-il à exprimer toute votre gratitude pour ce qu’elle a accompli ? Parfois, un cadeau doit être non seulement romantique, mais aussi pratique pour son quotidien. Ne cherchez plus, trouvez un cadeau utile grâce aux offres spéciales fête des Mères de Godeal24 !!! Vous y trouverez une large sélection de licences de logiciels PC. Le meilleur dans tout cela ? Elles sont actuellement remisées jusqu’à 90 %, y compris la suite bureautique Microsoft Office, l'OS Windows et d’autres outils de grandes marques, et le tout à un tarif imbattable !

Sans abonnement récurrent, Microsoft Office 2021 est disponible pour seulement 35,24 € pendant une durée limitée, une économie incroyable de 265 € ! Profitez des mêmes applications premium (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher et OneNote) que les autres achètent au prix fort ! Cette version d’Office propose une meilleure collaboration en temps réel, une prise en charge avancée des écrans haute résolution et un mode sombre amélioré pour une expérience moderne et efficace. Si vous possédez un appareil plus ancien, mais souhaitez tout de même une suite Office authentique, Office 2016 Pro est une option plus abordable à seulement 15,29 € ! Ses fonctionnalités essentielles répondent à tous les besoins quotidiens ! Godeal24 offre la solution idéale pour tous ceux qui recherchent une suite Office.

Les TOPS offres de Godeal24

Office à vie

Mettez à jour Windows !

Windows 11 Pro édition est à 199,99 € sur le Microsoft Store. Ce qui n’est pas une obligation, c’est de payer le prix fort. Oui, vous pouvez obtenir Windows 11 à un prix spécial ! Comme mentionné ci-dessus, une réduction est appliquée à toutes les clés Microsoft, ce qui signifie que vous pouvez obtenir un Windows 11 Pro authentique pour seulement 13,25 € (près de 95 % de réduction !).

Suivez les étapes simples pour sécuriser votre copie dès maintenant !

Un pack avec 62% de réduction ! (code SGO62)

Si votre PC commence à montrer des signes de ralentissement, cette offre le remettra à niveau. Avec Windows 11 Pro, vous bénéficierez de nombreuses fonctionnalités avancées en matière de productivité et de sécurité pour vous aider à travailler efficacement tout en protégeant vos données.

Ajoutez Microsoft Office Professional, et vous disposerez d’une suite complète d’outils pour optimiser vos tâches et améliorer vos flux de travail !

Plus de produits à prix réduit : -50% avec le code SGO50

Achetez plus pour payer moins !



Godeal24 dispose aussi de nombreux logiciels à petits prix, le choix est vaste :

Logiciels divers :

Le revendeur Godeal24 vous propose ainsi de réaliser des économies allant jusqu'à 90% sur les prix habituels, tout en proposant des licences authentiques et sécurisées. Le système de livraison numérique instantanée est idéal, vous recevrez votre clé directement dans votre boîte de réception, et pourrez utiliser vos produits immédiatement. Avec un score "Excellent" sur TrustPilot, Godeal24 est un revendeur de confiance qui propose tous les services et garanties d'une boutique professionnelle, tel qu'une politique de remboursement, des options de paiement fiables, et un support client gratuit accessible avant et après votre achat.

Comment payer ?

Il suffit d'ajouter le produit de votre choix dans le panier, d'utiliser le code de réduction correspondant, puis de cliquer sur "Procéder au paiement" après confirmation. Ensuite, sélectionnez "CWALLETCO" pour choisir la méthode de paiement, puis cliquez sur "Continuer". A vous les remises de folie !