Les soldes de Noël sont là et avec elles des prix record sur les clés Microsoft auprès de détaillants reconnus et fiables comme par exemple Godeal24. Que vous recherchiez un cadeau de Noël pour un proche ou que vous vouliez profiter d'une bonne affaire pour vous-même, la sélection des meilleures soldes de Noël de Godeal24 devrait vous permettre de trouver ce que vous cherchez.

Godeal24 propose ainsi Windows 11 Pro au prix exceptionnel de seulement 13,25 €. Et si vous souhaitez payer encore moins cher, vous pouvez acheter un pack de Windows 11 Pro pour 5 PC ce qui revient à seulement 10,63 € par PC ! Il est temps de mettre votre PC à jour !

Pour augmenter votre productivité, rien de mieux que d'utiliser la suite bureautique Microsoft Office ! Pour rappel, la seule différence majeure entre Office 2016 et Office 2021 est l'absence de Microsoft Teams, pas utile à tout le monde. Vous trouverez dans les deux cas les logiciels classiques Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access - donc Office 2016 est une excellente affaire surtout au tout petit prix de 15,29 €.

Et si vous avez vraiment besoin de Teams, regardez la superbe offre concernant Microsoft Office 2021 Professionnel à seulement 35,24 €.

Toutes les clés sont 100% authentiques, vous assurant de recevoir tous les avantages et le support de Microsoft. Mais dépêchez-vous - ces offres disparaîtront dans une semaine. Agissez vite et protégez votre portefeuille !

Meilleures offres Godeal24

Acquérir Office au meilleur prix de Noël !

Office pour mac au meilleur prix

Windows à l'honneur !

Achetez un pack pour payer moins ! Utilisez le code promo SGO62

50% de réduction sur plus de Windows avec le coupon SGO50

Achetez en gros, payez moins !

Logiciels divers :

Godeal24 a fait irruption dans le paysage des détaillants de logiciels en ligne, se faisant immédiatement un nom grâce à ses excellentes offres, son interface utilisateur attrayante et facile à utiliser, sa livraison immédiate sans frais d'expédition, et son service client de premier ordre. Godeal24 vous permet de réaliser des économies importantes en achetant une clé d'activation Windows 10 Pro ou d'autres systèmes d'exploitation Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), Office 2021, et les versions précédentes de Microsoft Office pour PC ou Mac, le meilleur antivirus et de nombreux autres outils utiles. Tous les logiciels sont garantis 100% authentiques. Le site est 100% sécurisé et la réception de la clé se fait immédiatement par email après paiement. Veuillez également vérifier le dossier spam ou courrier indésirable. Bon shopping!

Comment payer ?

Ajoutez le produit au panier et remplissez le code de coupon, cliquez sur "Procéder au paiement" après confirmation ! Veuillez sélectionner "CWALLETCO" pour sélectionner la méthode de paiement puis cliquez sur "Continuer".