Pour sa grande vente de logiciels, Godeal24 propose parmi ses produits phares la suite Microsoft Office 2021 pour Windows à seulement 27,25 €. Que vous soyez dans la technologie, les affaires ou le secteur public, Microsoft Office 2021 vous fait bénéficier :

D'une suite complète : Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote, Outlook, Access et Publisher,

D'une licence à vie sans abonnement,

D'une livraison immédiate de la licence,

D'un service client dédié pour une installation sans problème,

D'avantages pour les professionnels.

À noter que si vous préférez Microsoft Office 2019, la suite bureautique est proposée à seulement 19,99 €.

Godeal24 propose également des clés de licence pour Windows 11, qui s'est récemment vu enrichi de nouvelles fonctionnalités et améliorations dont le swiping dans la barre des tâches et l'intelligence artificielle, ainsi que pour Windows 11 Pro, disponible à 13,25 € et qui permet d'utiliser le chat Bing.





Meilleures offres Godeal24 du moment

Microsoft Office à -90 %

Clés de licence Windows

Bundles Windows + Office à -62 % avec le code DDA62

Pour optimiser votre appareil ou équiper votre nouvel ordinateur, des packs avantageux vous sont proposés, incluant à la fois la suite bureautique et le système d'exploitation à moindre coût.

Ventes en gros

Elles sont idéales pour équiper un grand nombre d'appareils simultanément.

Jusqu’à 50 % de réduction sur Windows et Office avec le code DDA50

Autres outils en promotion





Ne manquez pas cette opportunité de maximiser votre productivité avec une suite bureautique de qualité à un prix imbattable.