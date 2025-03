Avec plus de 38 millions d'exemplaires vendus pour God of War et Ragnarok, la franchise de Sony porté par le studio Santa Monica se porte au mieux.

Le reboot de la saga a marqué un tournant dans les aventures de Kratos pour proposer un personnage plus mature, une orientation qui séduit les joueurs puisque le premier épisode de ce remake reste à ce jour le jeu first party de Sony s'étant vendu le plus rapidement de l'histoire de la marque.

Pour les 20 ans de la saga, Santa Monica pourrait avoir prévu un nouveau titre...

Retour aux origines

Selon Jeff Grubb, Sony aurait dans les cartons un nouvel épisode de God of War qui renouera avec les origines de la franchise.

Il dit ainsi que Santa Monica planche sur "un nouveau projet d'histoire parallèle" précisant qu'il s'agirait d'un "God of War grec, qui ne serait pas une collection remastérisée, mais bien un épisode original".

Pourquoi ce retour en Grèce ?

Après la trilogie nordique, plusieurs éléments expliqueraient ce choix :

- L'anniversaire des 20 ans de la franchise (premier opus en 2005)

- La demande constante des fans pour revoir les lieux mythiques

- L'opportunité de revisiter ces décors avec les technologies actuelles

- Un scénario qui pourrait faire le lien entre les deux époques

Les concepteurs promettent "une expérience totalement nouvelle malgré le cadre familier" .

Quand en savoir plus ?

Sony garde le silence officiellement, mais les choses pourraient changer dans le cadre du prochain State of Play.

Si sortie il y a bien cette année, elle ne devrait pas se faire avant Noël et pourrait proposer plusieurs éditions, dont une collector accompagnée de goodies.