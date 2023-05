De nos jours, grâce aux technologies embarquées dans nos engins de mobilité favoris, il est facile d'opter pour des véhicules électriques. Leur empreinte carbone étant mince par rapport au thermique, ils attirent de plus en plus l'attention. Pour économiser un max, Gogobest nous propose des promotions sur deux de ses bicyclettes électriques.

Commençons par le vélo pliable Bezior XF200. Cette bicyclette électrique à roues de 20" roule à une vitesse de 25 km/h. Conçus pour la montagne, son moteur de 1000 W et sa batterie de 48 V traverseront les contrées montagneuses, que ce soit en montée ou en descente. Il est équipé d'un dérailleur SHIMANO à 7 vitesses, et son autonomie est d'environ 130 km.

Ce vélo pliable Bezior XF200 1234,99 € au lieu de 1299,99 € soit 5% de réduction avec le code F7WQ68. La livraison est gratuite sous 3 à 5 jours.





Continuons avec le vélo électrique Bezior X1000. Cet engin de mobilité pliable est doté de roues 26" et atteint une vitesse de 25 km/h. Son moteur de 1000 W et sa batterie de 48 V vous propulseront dans les montagnes, même à des inclinaisons de 35°. Il offre une autonomie d'une centaine de km et possède un dérailleur 7 vitesses SHIMANO.

Ce vélo électrique Bezior X1000 est vendu 949,99 € au lieu de 999,99 € soit 5% d'économie avec le code F7WQ68. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 5 jours depuis un entrepôt européen.